Publicación de novela póstuma de Gabriel García Márquez es celebrada en su cumpleaños

Un mesero corta trozos de un pastel decorado con la portada de la novela "En agosto nos vemos" para celebrar el cumpleaños del autor colombiano Gabriel García Márquez y el lanzamiento de su novela póstuma en una librería en la Ciudad de México el miércoles 6 de marzo de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas reunidas alrededor de un pastel decorado con la portada de la novela "En agosto nos vemos" para celebrar el cumpleaños del autor colombiano Gabriel García Márquez y el lanzamiento de su novela póstuma en una librería en la Ciudad de México el miércoles 6 de marzo de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Panqués con la portada de la novela "En agosto nos vemos" para celebrar el cumpleaños del autor colombiano Gabriel García Márquez y el lanzamiento de su novela póstuma en una librería en la Ciudad de México el miércoles 6 de marzo de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora en la librería del Centro Cultural Gabriel García Márquez acomoda ejemplares de "En agosto nos vemos" la novela póstuma del autor colombiano y Premio Nobel de Literatura en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cliente lee un ejemplar de "En agosto nos vemos", la novela póstuma del autor colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en la librería del Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved