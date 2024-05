Primavera Sound se podrá ver por Amazon Music

ARCHIVO - El vocalista Thomas Mars de Phoenix durante su concierto en el festival Corona Capital de la Ciudad de México el 17 de noviembre de 2023.Phoenix formará parte de la transmisión en vivo de Amazon Music desde el Festival Primavera Sound de Barcelona que se realizará del 29 de mayo al 1 de junio de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved