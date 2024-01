Pitchfork se incorpora a GQ: Cuando los “medios musicales” se convierten en “medios masculinos”

ARCHIVO - Katherine Paul de Black Belt Eagle Scout durante su presentación en el Festival de Música Pitchfork en Union Park en Chicago el 22 de julio de 2023. Pitchfork, la influyente publicación musical y organizadora de un festival de música anual será incorporada a la revista masculina GQ, se anunció el miércoles 17 de enero de 2024. (Foto AP/Michael Casey, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.