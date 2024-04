Pepe Aguilar lleva el jaripeo “Hasta los Huesos”

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Un miembro del equipo vaquero monta un toro en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" de Pepe Aguilar en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, canta en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Pepe Aguilar monta a caballo en su espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Antonio Aguilar Jr., hermano de Pepe Aguilar, se presenta en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

El cantante mexicano Leonardo Aguilar, hijo del cantautor Pepe Aguilar, se presenta en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, monta un caballo al cantar en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Pepe Aguilar monta a caballo en su espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Luis Miguel Rivera hace trucos con un lazo el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" de Pepe Aguilar en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, monta un caballo al cantar en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Pepe Aguilar monta a caballo en su espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Pepe Aguilar monta a caballo en su espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

El cantante mexicano Leonardo Aguilar, hijo del cantautor Pepe Aguilar, se presenta en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Luis Miguel Rivera hace trucos con un lazo el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" de Pepe Aguilar en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, monta un caballo al cantar en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Pepe Aguilar monta un caballo en su espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Un miembro del equipo de charrería monta un toro en el espectáculo "Jaripeo hasta los huesos tour 2024" de Pepe Aguilar en el Honda Center en Anaheim, California, el viernes 29 de marzo de 2024. El espectáculo rinde homenaje al Día de Muertos, una conocida celebración mexicana. (Foto AP/Damian Dovarganes)

“Estoy muy orgulloso de todo lo que tiene México. La comida, los colores, las tradiciones, la cultura, la familia, la charrería, el mariachi, el tequila. ¡No me hagan empezar!”, dijo Aguilar a The Associated Press, entre risas, antes del espectáculo. “Y una de las tradiciones más admirables para mí es el Día de Muertos”.