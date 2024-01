Pedro Almodóvar publicará “The Last Dream” a finales de año

El director Pedro Almodóvar en el Royal Alexandra Theatre en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2023, en Toronto. El cineasta galardonado con el Oscar publicará "The Last Dream", la versión en inglés de su libro “El último sueño”, el 24 de septiembre de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

“Me han pedido que escriba mi autobiografía más de una vez, y siempre me he negado; también me han sugerido que deje que otra persona escriba mi biografía, pero siempre he sentido algo de resistencia a la idea de un libro completamente sobre mí como individuo”, dice en un extracto compartido esta semana por HarperVia.