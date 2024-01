Paris nombra calle en honor a David Bowie para celebrar su cumpleaños

ARCHIVO - David Bowie acepta el galardón a la trayectoria profesional en la 11a. Entrega Anual de los Premios Webby en Nueva York el 5 de junio de 2007. París inmortalizó a Bowie nombrando en su honor una calle en el sureste de la ciudad, en el que habría sido su cumpleaños 77, el lunes 8 de enero de 2024. (AP Foto/Stephen Chernin, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.