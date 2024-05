Pabellón del Vaticano de la Bienal de Venecia se exhibe en prisión femenina

La instalación "I piedi, insieme al cuore, portano la stanchezza e il peso della vita" (Los pies, junto con el corazón, llevan el cansancio y el peso de la vida) del artista italiano Maurizio Cattelan en un muro de la capilla de la prisión de mujeres de la isla Giudecca durante la exposición de la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La bienal concluye el 26 de noviembre. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La instalación "Siamo con voi nella notte" (Estamos con ustedes durante la noche) de la artista Claire Fontaine se exhibe dentro de la prisión de mujeres en la isla Giudecca en la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La obra forma parte del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia. (Foto AP/Luca Bruno)

Una instalación de la artista Claire Tabouret se exhibe dentro de la prisión de mujeres de la isla Giudecca durante la exposición de la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La obra forma parte del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en una colaboración innovadora entre reclusas y artistas. (Foto AP/Luca Bruno)

Una instalación de la artista Sonia Gomes se exhibe dentro de la iglesia Santa María Maddalena Convertita en la prisión de mujeres de la isla Giudecca durante la exposición de la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La obra forma parte del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en una colaboración innovadora entre reclusas y artistas. (Foto AP/Luca Bruno)

Reporteras observan una instalación de la artista Corita Kent exhibida dentro de la prisión de mujeres en la isla Giudecca durante la exposición de la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La obra forma parte del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en una colaboración innovadora entre reclusas y artistas. (Foto AP/Luca Bruno)

La instalación 'White Sight' de la artista Claire Fontaine se exhibe dentro de la prisión de mujeres en la isla Giudecca durante la exposición de la 60ª Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. La obra forma parte del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en una colaboración innovadora entre reclusas y artistas. (Foto AP/Luca Bruno)

La actriz Zoe Saldaña mira a su esposo y director de cine Marco Perego durante un recorrido para prensa en la prisión de mujeres en la isla Giudecca durante la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el miércoles 17 de abril de 2024. Perego contribuyó con un cortometraje protagonizado por Saldaña para el pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en una colaboración innovadora entre reclusas y artistas. (Foto AP/Luca Bruno)