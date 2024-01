“Oppenheimer” lidera los Globos de Oro con victorias para Murphy, Downey Jr. y Nolan

En esta imagen proporcionada por CBS, Christopher Nolan recibe el premio a mejor director por en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS, Robert Downey Jr. recibe el premio a mejor actor de reparto en una película por "Oppenheimer" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Da'Vine Joy Randolph posa en la sala de prensa con el premio a la mejor actriz de reparto en cine por "The Holdovers" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Steven Yeun, ganador del premio al mejor actor de una serie limitada por "Beef", izquierda, y Ali Wong, ganadora del premio a la mejor actriz de una serie limitada por "Beef" posan en la sala de prensa en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta imagen proporcionada por CBS la cineasta Justine Triet de "Anatomy of a Fall" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Justine Triet posa con los premios a mejor guion y mejor película en lengua extranjera por “Anatomie d’une chute” en la sala de prensa de la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta imagen proporcionada por CBS, Kieran Culkin recibe el premio a mejor actor de una serie de drama por "Succession" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Ayo Edebiri, ganadoradel premio a la mejor actriz de una serie musical o de comedia por "The Bear", y Jeremy Allen White, ganador del premio al mejor actor de una serie musical o de comedia por "The Bear" posan en la sala de prensa en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)