Obra de Rubens enfrenta un gigantesco desafío de restauración

Las restauradoras de arte Jill Keppens, izquierda, y Kayla Metelenis, derecha, trabajan bajo un andamio en secciones de "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el miércoles 15 de enero de 2025 (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las restauradoras de arte Jill Keppens, izquierda, y Kayla Metelenis, derecha, trabajan en secciones de "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero. 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las restauradoras de arte Jill Keppens, izquierda, y Kayla Metelenis, derecha, trabajan en secciones de "Madonna entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero. 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La restauradora de arte Kayla Metelenis trabaja en una sección de la pintura "Madona entronizada con niño, rodeada de santos" del artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el miércoles 15 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La restauradora de arte Kayla Metelenis toma su paleta mientras trabaja en una sección de "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La restauradora de arte Jantine Maessens trabaja en una sección de la pintura "Madona entronizada con niño, rodeada de santos" del artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una sección de la "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, que muestra áreas en las que se está trabajando actualmente en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La restauradora de arte Jill Keppens trabaja en una sección de "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Visitantes observan a restauradoras de arte trabajando en "Madona entronizada con niño, rodeada de santos" adorada por los santos, pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el miércoles 15 de enero de 2025. (Foto AP/Virginia Mayo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En un folleto reciente proporcionado por KMSKA, se muestra "Madonna entronizada con niño, rodeada de santos" del artista flamenco Peter Paul Rubens, después de quitar barniz y resanarla, pero antes cualquier retoque en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica.(KMSKA, foto vía AP)