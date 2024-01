Muere a los 90 años Sandra Milo, musa de Fellini e ícono del cine italiano

ARCHIVO - La actriz italiana Sandra Milo posa durante una sesión fotográfica de la película "Un nemico che ti vuole bene" en la 71a edición del Festival Internacional de Cine de Locarno el martes 7 de agosto de 2018, en Locarno, Suiza. Milo, un ícono del cine italiano que jugó un papel clave en “8½” de Federico Fellini y luego se convirtió en su musa, murió el lunes 29 de enero de 2024, dijo su familia. Tenía 90 años. (Alexandra Wey/Keystone via AP, archivo) © KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

ARCHIVO - La actriz Sandra Milo posa en la alfombra roja de la película "Pavarotti", en el Festival de Cine de Roma en Roma, el viernes 18 de octubre de 2019. Milo, un ícono del cine italiano que jugó un papel clave en “8½” de Federico Fellini y luego se convirtió en su musa, murió el lunes 29 de enero de 2024, dijo su familia. Tenía 90 años. (Foto AP/Andrew Medichini, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved