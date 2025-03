Muere Carl Dean, el esposo de Dolly Parton que inspiró “Jolene”

ARCHIVO - Dolly Parton actúa durante un evento que celebra la expansión en todo el estado de Kansas de la Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton el lunes 14 de agosto de 2023 en Overland Park, Kansas. Carl Dean, esposo de Dolly Parton durante casi 60 años, murió el lunes 3 de marzo de 2025 en Nashville, Tennessee, a los 82 años. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved