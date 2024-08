Mourad Merzouki lleva hip hop al escenario olímpico con la "Danza de los Juegos"

El coreógrafo franco-argelino Mourad Merzouki guía a sus bailarines mientras ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones en Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El coreógrafo franco-argelino Mourad Merzouki guía a sus bailarines mientras ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Merzouki llevará la danza hip-hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Trocadéro Champions Park comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Mourad Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones de Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Mourad Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones de Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El coreógrafo franco-argelino Mourad Merzouki, derecha, guía a sus bailarines mientras ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones en Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Mourad Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones de Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Mourad Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones de Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines ensayan la "Danza de los Juegos" en la sala de conciertos de Creteil, al este de París, el miércoles 31 de julio de 2024. Mourad Merzouki llevará la danza hip hop a los Juegos Olímpicos de París. El coreógrafo franco-argelino es el creador de la "Danza de los Juegos". La exhibición de Merzouki en el Parque de Campeones de Trocadéro comienza el lunes 2 de agosto. 5, 2024. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved