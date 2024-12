‘Moana 2’ alcanza otro fin de semana récord con 600 millones de dólares a nivel global

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

“Me emocionó que tantos cinéfilos aprovecharan la experiencia original IMAX de ‘Interstellar’ este fin de semana”, dijo Nolan en un comunicado.

El próximo fin de semana, los cines recibirán otra oleada de películas grandes, con el estreno en amplia distribución de la película de cómics de Sony “Kraven the Hunter” y la animada “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”. “Nickel Boys” y “September 5” también se estrenarán en un número limitado de cines.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Moana 2” - $52 millones.

2. “Wicked” - $34,9 millones.

3. “Gladiator II” - $12,5 millones

4. “Red One” - $7 millones.

5. “Pushpa: The Rule – Part 2” - $4,9 millones.

6. “Interstellar” - $4,4 millones.

7. “Solo Leveling – ReAwakening” - $2,4 millones.

8. “Y2K” - $2,1 millones.

9. “For King and Country’s: A Drummer Boy Christmas” - $2,1 millones.

10. “The Best Christmas Pageant Ever” - $1,5 millones.

