Merenguero Wilfrido Vargas es demandado por “El baile del perrito”

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, dijo Valdez a The Associated Press

“Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”, dijo el manejador del artista dominicano a The Associated Press.

“El baile del perrito”, es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Vargas y contribuyó a su posicionamiento internacional a principios de la década de 1990.

“Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, señaló Valdez, quien agregó que no busca perjudicar a Vargas.

FUENTE: Associated Press