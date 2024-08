Martha Debayle busca un enfoque íntimo en su podcast “Off the Record”

La presentadora y empresaria nicaragüense-mexicana Martha Debayle posa para un retrato para promocionar su podcast Off the Record durante una entrevista en la Ciudad de México, el 25 de julio de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La presentadora y empresaria nicaragüense-mexicana Martha Debayle posa para un retrato para promocionar su podcast Off the Record durante una entrevista en la Ciudad de México, el 25 de julio de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.