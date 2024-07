Maite Delgado repetirá como animadora del Miss Venezuela 2024

View this post on Instagram

«Es una llamada que como todos ustedes saben, porque me he cansado de decirlo, porque es además una gran verdad, es una llamada que yo no espero, y las veces que la he recibido, la he recibido con muchísima ilusión, para mí el escenario del Miss Venezuela es un gran regalo, es una escuela, es un recuerdo inmenso en mi corazón por lo que he vivido», expresó la presentadora de televisión que pasó por las filas de este concurso en el año 1986.