Los SAG nominan a “Barbie” y “Oppenheimer”, desairan a DiCaprio

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, Cillian Murphy en una escena de "Oppenheimer".

Los nominados al premio principal del gremio, el de mejor elenco, son: “American Fiction”, “Barbie”, “The Color Purple” (“El color púrpura”), “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y “Oppenheimer”.

Lo más notable fue que quedó fuera de ese grupo “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos, que el domingo ganó el premio a la mejor comedia/musical en los Globos de Oro. La estrella de la película, Emma Stone, fue nominada a mejor actriz, mientras que Willem Dafoe (aunque no Mark Ruffalo) fue nominado a mejor actor de reparto.

Esos no fueron los únicos desaires. Los nominados a mejor actor fueron Bradley Cooper de “Maestro”, Colman Domingo de “Rustin”, Paul Giamatti de “The Holdovers” (“Los que se quedan”), Cillian Murphy de “Oppenheimer” y Jeffrey Wright de “American Fiction”. DiCaprio había sido visto durante mucho tiempo como un presunto nominado por su actuación en “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese. Su compañera de reparto Lily Gladstone está entre las nominadas a mejor actriz.