Los momentos más memorables de los BAFTA, de Zoe Saldaña a Mikey Madison

Warwick Davis posa con el premio BAFTA Fellowship en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP) David Tennant posa a su llegada a la 78a edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) Jesse Eisenberg posa con el premio al mejor actor de reparto que recibió en nombre de Kieran Culkin por "A Real Pain" en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) Mikey Madison posa con el premio a la mejor actriz por 'Anora' en la 78a edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) Zoe Saldaña, ganadora del premio a mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez", posa en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) Selena Gomez posa a su llegada a la 78a edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP) alberto pezzali Jeff Goldblum posa a su llegada a la 78a edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto Alberto Pezzali/Invision/AP) alberto pezzali

The Associated Press está aquí para ayudar a aquellos en el continente americano con un resumen de los mejores momentos de su gala 2025, en la que “Anora” no arrasó (aunque Mikey Madison triunfó sobre la favorita a mejor actriz, Demi Moore), “Conclave” ("Cónclave") ganó a lo grande y “Emilia Pérez” demostró que sigue siendo una fuerte contendiente.

El presentador David Tennant comenzó la ceremonia de manera divertida con un segmento pregrabado donde varios actores le dan un pequeño discurso motivacional, apareciendo en el espejo de su camerino — incluyendo al escocés Brian Cox, quien inició una emocionante interpretación de la canción “I’m Gonna Be (500 Miles)” de The Proclaimers. Tennant tomó el relevo y llevó el himno a la sala, donde Selena Gomez parecía genuinamente sorprendida cuando le tocó el hombro e incluyó su nombre en la canción. Por supuesto, había participantes famosos, como James McAvoy, Camila Cabello y Colman Domingo entre ellos. Pero incluso algunos que no eran parte del programa de la gala también cantaron felizmente, incluyendo a Saoirse Ronan y Jack Lowden. Otros, como Adrien Brody y Demi Moore, no parecían ser parte del coro.

Ningún presentador quiere un momento “Adele Dazeem” de John Travolta o, peor aún, un incidente como el de “La La Land” de Faye Dunaway, y se podía ver cómo giraban las ruedas en la cabeza de Gomez mientras miraba la tarjeta para el premio a un guionista, director o productor británico debutante. “No sé cómo decirlo,” dijo en voz baja desde el escenario, mirando a su compañera de elenco y co-presentadora, Zoe Saldaña, antes de mirar más abajo en la tarjeta. “Oh, ‘Kneecap’”, dijo, añadiendo en voz baja, “Rich” y simplemente evitando el apellido del escritor-director, Peppiatt.

Jesse Eisenberg comenzó su discurso de agradecimiento por el premio al mejor guion por “A Real Pain” con algunas bromas autocríticas sobre cómo ni él, ni su esposa, ni la persona que lo sentó pensaban que iba a ganar. La audiencia rio a carcajadas cuando dijo que por eso su esposa no asistió a la ceremonia. Pero rápidamente se volvió sincero, ofreciendo un emotivo homenaje a su esposa, Anna Strout, a quien acreditó por ayudarlo a aprender sobre el mundo que lo rodea. “Has puesto cada pensamiento valioso en mi cabeza durante los últimos 20 años”, dijo Eisenberg. “Te amo tanto”.

Quizás Saldaña estaba sintiendo la presión de los sueños de Oscar disminuidos de “Emilia Pérez” dos días antes de que cerrara la votación. O tal vez simplemente estaba realmente abrumada por ganar el BAFTA a la mejor actriz de reparto. De cualquier manera, dejó que sus emociones se mostraran en un discurso emotivo e intenso, en el que se burló de su propia incapacidad para hacer un buen acento británico, mencionó a su maquilladora como su confidente más cercana y defendió la película.

“Las películas se supone que deben cambiar corazones y desafiar mentes, y espero, espero que ‘Emilia Pérez’ haya hecho algo así”, dijo. “Las voces necesitan ser escuchadas, solo que no mi acento inglés. Adiós, chicos”. Los segmentos in memoriam no necesitan ser llamativos. Al parecer, todo lo que necesitas es un reel reflexivo, Jeff Goldblum y un piano. El actor tocó “As Time Goes By”. Warwick Davis, quien es un actor con enanismo, bromeó diciendo que mantendría su discurso de aceptación del premio a la trayectoria BAFTA Fellowship “corto” y le dijo a la audiencia que podían reír. “Esto es probablemente lo mejor que me ha pasado, y he estado en ‘Star Wars’”, dijo. Davis también se emocionó, hablando sobre su esposa, quien falleció el año pasado. “Ella siempre fue tan solidaria con mi carrera, animándome a aprovechar cada oportunidad con ambas manos”, dijo. “Desde entonces, la vida ha sido bastante dura para mí. Gracias al apoyo de nuestros maravillosos hijos, he podido seguir trabajando y participando en la vida”. Moore ha estado arrasando con muchos de los premios a mejor actriz, pero la estrella de “Anora,” Madison, tuvo un gran momento y una victoria. Aunque dijo que no lo esperaba, y que debería haber “escuchado a mi publicista y escrito un discurso,” Madison pronunció unas palabras notablemente reflexivas, rindiendo homenaje a su director, productor, compañeros de reparto, madre (a quien describió como su compañera de escena favorita) y a la comunidad de trabajadoras sexuales. “Sólo quiero decir: las veo. Merecen respeto y dignidad humana,” dijo. “Siempre seré una amiga y una aliada, y les imploro a otros que hagan lo mismo.” ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: Associated Press