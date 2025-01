Los mejores momentos del concierto benéfico FireAid

Crystal dijo a la multitud que, 23 años antes, asistió al Concierto por la Ciudad de Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre y encontró asistentes afligidos sosteniendo carteles con fotos de sus seres queridos, preguntando si alguien los había visto.

“Y esta noche, aquí estoy, hablando con todos ustedes en dolor”, dijo. “Pero también soy uno de los miles heridos preguntando, ‘¿Han visto mi escuela?’ ‘¿Han visto mi iglesia?’ ‘¿Han visto mi casa?’ ‘¿Han visto mi ciudad?’ ‘¿Han visto a las 29 personas que perdieron la vida?’”

“Esa noche, en 2001, estábamos de luto por la pérdida de cientos de bomberos, policías y socorristas”, dijo Crystal. “Esta noche, estamos aquí juntos para agradecerles a ellos y a todos aquellos que corren hacia el peligro mientras nosotros corremos hacia el refugio y la seguridad”.

Crystal dijo que regresó a los escombros de su hogar y comenzó a llorar: “No había llorado así desde que tenía 15 años y me dijeron que mi padre acababa de morir”. Sus hijas pronto encontraron una piedra con la palabra “Risa” grabada en ella.

Recordó cómo su tío en funeral de su padre hizo reír a todos contando historias y haciendo trucos de magia. “Eso cambió mi vida. Supe en ese momento — incluso en tu peor dolor, amigos — está bien y es importante reír”, dijo. “Volveremos a reír”, dijo.

“Mostremos al mundo quiénes somos: somos Los Ángeles, una ciudad, un corazón. ¡Fuerza L.A.!”.

FireAid comenzó con una aparición sorpresa de la ganadora del Grammy Eilish.

La superestrella desfiló en el escenario mientras Green Day interpretaba “Last Night on Earth”, cuya letra se ajustaba sorprendente a la ocasión: “If I lose everything in the fire / I’m sending all my love to you” (Si pierdo todo en el fuego / Te enviaré todo mi amor). Eilish estuvo junto a Armstrong mientras el líder de la banda tocaba su guitarra.

Después de que Eilish terminó de cantar, lanzó besos a la multitud, que se levantó de sus asientos y alzó sus muñecas iluminadas hacia el cielo. Ella y la banda actuaron mientras una serie de fotos mostraban a propietarios devastados viendo cómo sus casas se quemaban hasta los cimientos.

Dr. Dre llevó la energía a otro nivel, irrumpiendo en el escenario para unirse a Anderson .Paak y Sheila E.

Mientras Anderson .Paak lo presentaba, la multitud estalló con muchos poniéndose de pie, algunos saltando de emoción, mientras el superproductor interpretaba un par de clásicos del hip hop de la costa oeste: su éxito de 1999 “Still D.R.E.” y la canción de Tupac Shakur de 1995 “California Love”, que él produjo.

“Esta noche todo es sobre amor para mí”, dijo Dr. Dre junto a Sheila E. de pie detrás de su batería y Anderson .Paak, quien llevaba una camiseta negra con “Koreatown” en el pecho.

Dr. Dre mostró su aprecio por aquellos que respondieron ante la emergencia. “Aprecio a todos los socorristas y a todos los bomberos que arriesgan sus vidas”, les dijo a la multitud.

Antes de la sorpresa de Dr. Dre, Anderson .Paak interpretó “Put Me Thru” y “Come Down” de su álbum de 2016 “Malibu”.

El bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, hizo su entrada grandiosa característica — porque, por supuesto, lo hizo — marcando el tono para el final de alta energía de su banda en el Forum.

Vestido sólo con un diminuto traje de baño, hizo una entrada con una parada de manos, enviando instantáneamente a la multitud a un frenesí. Hasta ese momento, muchos habían estado sentados, observando casualmente la actuación de Lil Baby en las grandes pantallas del lugar. Pero las locuras de Flea los pusieron de pie en poco tiempo.

Una vez que se levantaron, muchos se quedaron de pie. Los Chili Peppers mantuvieron la energía en ascenso, atravesando un repertorio lleno de sus mayores éxitos como “Californication” y “Give it Away”.

“Los Ángeles es nuestro hogar”, dijo Flea. “Los … amamos.”

Esto es probablemente lo más cercano a una reunión de Nirvana que veremos. Sus tres miembros sobrevivientes — Krist Novoselic, Dave Grohl y Pat Smear — subieron al escenario para una poderosa actuación llena de nostalgia que dejó al público asombrado.

Una alineación estelar de rockeras, integrada por St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett, ocuparon el lugar del fallecido Kurt Cobain, el vocalista y líder de la banda que murió en 1994. Cada una interpretó por separado “Breed”, “School” y “Territoral Pissings” de Nirvana.

Tras esto, la hija de Grohl, Violet, quien subió al escenario para una conmovedora versión de “All Apologies”, añadiendo un toque muy especial a la noche.

La banda Dawes interpretó tres canciones con algunos íconos y un conocimiento íntimo de lo que la ciudad ha pasado. Los hermanos Taylor y Griffin Goldsmith sufrieron daños sustanciales en sus hogares.

La banda tocó su melancólica oda a la ciudad, “Time Spent in Los Angeles”, con la letra, “Cause you got that special kind of sadness/You got that tragic set of charms/That only comes from time spent in Los Angeles” (Porque tienes ese tipo especial de tristeza/Tienes ese trágico conjunto de encantos/Que sólo viene de pasar tiempo en Los Ángeles).

Invitaron a Stephen Stills a tocar una versión improvisada de “For What It’s Worth (Stop, Hey What’s That Sound)” de Stills. Luego, Graham Nash, un compañero musical de larga data de Stills, fue invitado al escenario para cantar “Teach Your Children” de Crosby, Stills, Nash & Young. Al final, Nash dejó que la audiencia cantara las últimas palabras.

“Siempre que Los Ángeles tiene problemas, los músicos están ahí, y estoy orgulloso de ser uno de ellos”, dijo Nash.

Quinta Brunson, quien interpreta a una maestra en la comedia de televisión “Abbott Elementary”, presentó a una maestra real y destacó el impacto que los incendios tuvieron en las escuelas y la educación.

Aurora Barboza Flores, profesora de matemáticas de Glendale High School, dijo que perdió la casa en Altadena que había pagado por más de 21 años.

“Así que ahora he perdido más que mi hogar. También he perdido mi comunidad. Estaba tan orgullosa de ser propietaria de una casa, tan orgullosa de tener un lugar propio en esta ciudad”, dijo.

Logró encontrar una cosa en los escombros: un plato en el que guardaba sus joyas, inscrito con las palabras “Creo que sólo seré feliz hoy”.

La multitud en el Intuit Dome aplaudió. “A veces, eso es todo lo que podemos hacer. Aunque es difícil, hay momentos que nos ayudan a superar. Momentos como esta noche”, dijo Flores.

“Todos, agradezcamos a Aurora y a todos los maestros que están ahí fuera ahora mismo”, dijo Brunson.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press