Los mejores álbumes 2024: Beyoncé, Charli XCX, Kendrick Lamar, Billie Eilish y más

Esta imagen de portada del álbum muestra "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish. (Darkroom-Interscope vía AP) William Drumm

Esta imagen de portada proporcionada por Nonesuch Records muestra "The Past Is Still Alive" de Hurray for the Riff Raff. (Nonesuch Records vía AP)

Esta imagen de portada publicada por R&R muestra "Two Star & The Dream Police" de Mk.gee. (R&R vía AP)

En esta imagen proporcionada por Top Dawg/Capitol, "Alligator Bites Never Heal" de Doechii. (Top Dawg/Capitol via AP)

Llegó montada en un caballo blanco, con chaparreras patrióticas y empuñando una bandera estadounidense. Declaró esto “no es un álbum de country” sino “un álbum de ‘Beyoncé’” — posicionándose contra las rígidas estructuras de poder del género. Y a pesar de todo, tuvo el mejor lanzamiento de country del año (y algo más): “Act II: Cowboy Carter” de Beyoncé, una clase magistral de 78 minutos y 27 pistas sobre historias heredadas y no celebradas, muestra la influencia de los intérpretes de color en el canon del country, que proporciona visibilidad a los precursores a menudo ignorados. Se escucha en la inclusión de Linda Martell, la primera mujer negra en tocar en el Grand Ole Opry. Y se escucha en el canto de Beyoncé, un regreso a sus raíces para la nativa de Texas — que a veces tiene un vibrato que parece surgir directamente de la tierra. Puede que apenas sea 2024, pero es difícil imaginar que este disco no sea considerado uno de los mejores de la década.

Cuando los cocodrilos matan, realizan lo que se conoce como “giro mortal”: hunden sus dientes en su presa y giran rápidamente, volteando sus cuerpos dentro y fuera del agua, ahogando, desorientando y desmembrando lo que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. El mixtape revelación de la rapera de Florida, Doechii, “Alligator Bites Never Heal”, encarna ese tipo de intensidad — no en agresión, per se, sino en agudeza — para un álbum versátil que oscila entre el romance de su suave R&B y la particularidad de sus flujos. El sencillo “Boom Bap” demostró su grandeza. Temas como “Catfish” lo confirman.

Las fiestas llegaron temprano este año cuando el rapero ganador del Premio Pulitzer, Kendrick Lamar, lanzó sorpresivamente “GNX” a finales de noviembre. Es su primer álbum desde “Mr. Morale & the Big Steppers” de 2022 — y quizás más revelador, su primero desde su vuelta de victoria sobre Drake en su recientemente reavivada rivalidad, que inspiró una de las mejores canciones del año, “Not Like Us”. En su totalidad, “GNX” se basa en la promesa de su sencillo exitoso — alarde de hip hop de la Costa Oeste de uno de los mejores raperos vivos. Pero es la actuación de Lamar lo que hace que este sea uno de los mejores álbumes del año. Como lo reseñó AP, es su habilidad sin esfuerzo para “cambiar de cadencias y perspectivas líricas a mitad de canción” y su aparentemente ilimitado control de la respiración lo que destaca.

A menudo parece que no hay récord que Billie Eilish no pueda romper, ningún logro que no pueda alcanzar. Entonces, ¿a dónde iría, con apenas 22 años y su tercer álbum de estudio? Hacia arriba, como resulta. “Hit Me Hard and Soft” es un testamento de 10 pistas a su propia ambición. Fusiona percepciones extraídas de sus dos primeros discos — el humor gótico y la producción inusual de su primer disco y los desvíos clasistas de su segundo — pero es más sabio. Hay favoritos de los fans como “Lunch” y “Birds of a Feather”, pero también destacadas como “Chihiro”, con su crescendo techno-house en la coda. Nadie lo hace como ella.

A primera escucha, si el virtuoso guitarrista de Nueva Jersey Mk.gee confunde, no te preocupes. Es una historia de éxito de 2024 inusual, que ha convertido en fans a Justin Bieber y Eric Clapton, y a su vez la influencia de ellos se escucha en todo “Two Star & The Dream Police”. El disco es vaporoso, ideal para una lista de reproducción de “música lo-fi para estudiar”, pero también exige atención por su producción espaciada y pop chispeante, todo depende de la maleabilidad de sus composiciones de guitarra. Estas varían desde el staccato pegajoso hasta una especie de melodía sentida de los años 80.

Hurray for the Riff Raff, el nombre musical de Alynda Segarra, ha estudiado durante mucho tiempo la música estadounidense, el blues y el punk folk, perfeccionando su arte con cada nuevo lanzamiento. En el narrativo “The Past Is Still Alive”, su octavo álbum de estudio, Segarra extrae de su experiencia pidiendo aventón en la carretera, como polisón en trenes y artista marginal para documentar las aventuras que cambian la vida — feas y rejuvenecedoras — que sólo pueden suceder lejos de casa. Es un hermoso retrato — con cielos abiertos, noches estrelladas y personas idiosincrásicas — así como de rebuscar en basureros, robo en tiendas, adicción, política, bares queer y poesía. En una palabra: Estados Unidos.

Hace casi una década, Helado Negro — el proyecto musical bilingüe de Roberto Carlos Lange — lanzó el sencillo “Joven, Latino y Orgulloso”, una exploración celebratoria de la identidad latina que se convirtió en un grito de guerra para los jóvenes indie con orígenes similares. También funciona como una especie de marco para todo su arte, en particular, los sintetizadores lentos, inventivos y aireados de “Fasor”. El álbum, grabado en inglés y español, utiliza sonidos electrónicos para expresar inspiraciones extraídas de la naturaleza. Es un lanzamiento amplio, efervescente y ambicioso, fácil de escuchar y un placer de diseccionar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press