Los Latin Grammy se acercan al cine con la nueva categoría de mejor música para medios visuales

ARCHIVO - Luis Fonsi posa tras ganar el premio a mejor álbum vocal pop en la 25a entrega del Latin Grammy el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. Los Latin Grammy cambiaron el nombre de la categoría de álbum vocal pop a mejor álbum de pop contemporáneo. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.