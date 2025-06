Lista selecta de ganadores de los Premios Tony

Actriz en una obra: Sarah Snook, “The Picture of Dorian Gray”

Actor en una obra: Cole Escola, “Oh, Mary!”

Actor de reparto en un musical: lJak Malone, “Operation Mincemeat: A New Musical”

Actriz de reparto en un musical: Natalie Venetia Belcon, “Buena Vista Social Club”

Actor de reparto en una obra: Francis Jue, “Yellow Face”

Actriz de reparto en una obra: Kara Young, “Purpose”

Dirección de una obra: Sam Pinkleton, “Oh, Mary!”

Dirección de un musical: Michael Arden, “Maybe Happy Ending”

Libreto de un musical: Will Aronson y Hue Park, “Maybe Happy Ending”

Música original: “Maybe Happy Ending” (music: Will Aronson, lyrics: Will Aronson and Hue Park)

Coreografía: Patricia Delgado y Justin Peck, “Buena Vista Social Club”

En internet: http://tonyawards.com

FUENTE: Associated Press