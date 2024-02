Lista de premiados en los Premios Goya del cine español

-Dirección novel: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Actor revelación: Matías Recalt por “La sociedad de la nieve”.

-Actriz revelación: Janet Novás por “O corno”.

-Película iberoamericana: “La memoria infinita” (Chile).

-Película europea: “Anatomía de una caída”.

-Goya de Honor: Juan Mariné.

-Goya Internacional: Sigourney Weaver.

-Música original: “La sociedad de la nieve”

-Canción original: “Yo solo quiero amor” de “Te estoy amando locamente”.

-Guion original: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Guion adaptado: Pablo Berger por “Robot dreams”.

-Película de animación: “Robot dreams”.

-Dirección de producción: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección de fotografía: “La sociedad de la nieve”.

-Montaje: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección artística: “La sociedad de la nieve”.

-Diseño de vestuario: “La sociedad de la nieve”.

-Maquillaje y peluquería: “La sociedad de la nieve”.

-Sonido: “La sociedad de la nieve”.

-Efectos especiales: “La sociedad de la nieve”.

-Película documental: “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias”.

-Cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”.

-Cortometraje documental: “Ava”.

-Cortometraje de animación: “To bird or not to bird”.

