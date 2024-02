Lista de ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine

El director Jonathan Glazer, izquierda, y el productor James Wilson, ganadores del premio a mejor película británica y película en habla no inglesa por 'The Zone of Interest' posan en la 77a entrega de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) en Londres el domingo 18 de febrero de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision