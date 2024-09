Lista de ganadores de la 66a edición del Premio Ariel

La cineasta Elisa Miller, de la película "Temporada de huracanes", sonríe después de tomar una fotografía al llegar al almuerzo de nominados de la 66a edición de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 21 de agosto de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.