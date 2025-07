Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis desatan la locura de “Freakier Friday” en México

Las actrices Lindsay Lohan, a la izquierda, y Jamie Lee Curtis posan para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las actrices Lindsay Lohan, a la izquierda, y Jamie Lee Curtis posan para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Jamie Lee Curtis posa para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025.(Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las actrices Lindsay Lohan, a la izquierda, y Jamie Lee Curtis posan para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Lindsay Lohan posa para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Jamie Lee Curtis posa para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Jamie Lee Curtis posa para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Lindsay Lohan posa para fotos durante el evento de alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las actrices Lindsay Lohan, a la izquierda, y Jamie Lee Curtis posan para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Jamie Lee Curtis saluda a sus fans durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz Lindsay Lohan posa para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025.(Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.