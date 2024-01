Lily Gladstone, Christopher Nolan y America Ferrera reaccionan a sus nominaciones al Oscar

Compartir en:









Lily Gladstone llega a la 29a entrega de los Critics Choice Awards el domingo 14 de enero de 2024, en Barker Hangar en Santa Monica, California. Christopher Nolan posa en la sala de prensa con el premio a la mejor película para "Oppenheimer" en la 29a entrega de los Critics Choice Awards el domingo 14 de enero de 2024, en Barker Hangar en Santa Monica, California. America Ferrera llega a la gala BAFTA Tea Party el sábado 13 de enero de 2024, en The Maybourne Beverly Hills en Beverly Hills, California. Ferrera fue nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en "Barbie" el 23 de enero.

“Todo debió ocurrir hace mucho tiempo. Es un verdadero momento de reparación, colocar el talento indígena en estos papeles, destacar su humanidad, sus personajes, la forma en que todas las hermanas existen en la pantalla, creo que está rompiendo muchos estereotipos que la gente tiene sobre las mujeres indígenas” - Lily Gladstone, la primera indígena estadounidense nominada a mejor actriz, por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) en entrevista con The Associated Press desde la reserva osage de Oklahoma, donde ocurrieron los hechos del filme.

“Crecí amando las películas de Hollywood y creyendo que el cine de estudio puede enfrentarse a cualquier cosa. Ver al público responder a eso este verano fue increíblemente emocionante y recibir este tipo de reconocimiento de la academia, no sé qué decir, realmente. Definitivamente confirma nuestra fe en lo que puede ser el cine de estudio” - Christopher Nolan, nominado a mejor director, mejor película y mejor guion adaptado por “Oppenheimer”, en entrevista con AP.

“Sentí que era posible, pero que lo más probable era que no sucediera. Y yo estaba de acuerdo con eso. Realmente no esperaba que fuera de esta manera. Creo que eso es lo impactante. Pero también, simplemente estoy tratando de entenderlo. ... Todo es tan surrealista. Siento que estoy en un pequeño túnel del tiempo en el momento de ser América de 10 y 16 años. Y lo que este momento significa para ambas” - America Ferrera, nominada a mejor actriz de reparto por “Barbie” en entrevista con AP.

“Creo que mi perro se asustó un poco porque estaba gritando en el apartamento” - Sandra Hüller, nominada a mejor actriz por “Anatomie d’une chute”, en entrevista con AP.

“La idea de obtener esta nominación es sísmica, es verdaderamente sísmica. No es solo para mí, es para Maya Rustin, es para las personas que se parecen a mí, siendo un hombre abiertamente gay y siendo también parte afrolatino. Represento a tantos grupos y personas que están tan felices por mí de que exista en este espacio” - Colman Domingo, nominado a mejor actor por “Rustin”, en entrevista con AP.

“Me da una sensación de paz. Curiosamente digo: ‘¡Guau!, supongo que he hecho algunas cosas buenas. Supongo que hice lo correcto con mi vida. Ya sabes, tengo casi 57 años y he hecho esto por mucho tiempo, y esto me hace sentir como, OK, lo he hecho bien, ¡y tal vez seguiré trabajando!” - Paul Giamatti, nominado a mejor actor por “The Holdovers” (“Los que se quedan”), en entrevista con AP.

“Hay muchos momentos en los que quieres rendirte y tienes que seguir adelante. Y seguí adelante en MI camino. ... Lo hice con gracia, paciencia y anhelo, sin renunciar por todos los ‘no’ que recibí en esta industria” - Danielle Brooks, nominada por primera vez a mejor actriz de reparto por “The Color Purple” (“El color púrpura”), en entrevista con AP. “Siento que Charlie Bucket y Willy Wonka acaban de recibir el boleto dorado. Es lo mejor. Es lo más genial del mundo. Sobre todo porque es una historia muy personal” - David Hemingson, nominado a mejor guion original por su primer guion, “The Holdovers”, en entrevista con AP. “Hay algo de órganos y algo de músculos. Siento lo del músculo en mi cara, he estado sonriendo toda la mañana, y siento que eso es algo que realmente puedo palpar. Y luego el órgano de mi corazón acaba de crecer, por todo el apoyo y el amor por la película” - Peter Sohn, director de “Elemental” (“Elementos”), nominada a mejor película animada, en entrevista con AP. “Ahora el número de Oscar a los que he sido nominada ha igualado mi edad emocional” - Diane Warren, de 67 años, nominada a su 15to Oscar a mejor canción original por “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, en entrevista con AP. “Acabo de dejar de llorar incontrolablemente. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que esto me pasaría a mí” - Laura Karpman, nominada por primera vez a los 64 años por la música original de “American Fiction”, en entrevista con AP. “Sólo desearía que Robbie Robertson hubiese vivido para ver reconocido su trabajo. Tantos años de nuestra amistad y la conciencia cada vez mayor de Robbie sobre su propia herencia indígena jugaron un papel crucial en mi deseo de llevar esta película a la pantalla”, el nominado a mejor director y mejor película Martin Scorsese, de 81 años, en un comunicado sobre Robbie Robertson, guitarrista de The Band, quien fue nominado de manera póstuma por la música original de “Killers of the Flower Moon”. “Despertar con todas estas nominaciones para Christopher Nolan y sus múltiples colaboradores talentosos es un placer absoluto. Ha sido el honor de mi vida ser parte de la obra maestra cinematográfica que es ‘Oppenheimer’”, dijo Robert Downey Jr., nominado a mejor actor de reparto, en un correo electrónico a AP. “Siempre estaré agradecida por la oportunidad de interpretar a Bella y ver el mundo a través de sus ojos. Ella me ha demostrado que la vida es mucho más que azúcar y violencia”, Emma Stone, nominada como mejor actriz y productora por “Poor Things” (“Pobres criaturas”), en un comunicado. “Estoy emocionada y loca por ser nominada a un Premio de la Academia junto a mi compañera de reparto, ‘Nyad’, Jodie Foster. ¡Sigue adelante!!!” — Annette Bening, nominada a mejor actriz por “Nyad”, en un comunicado. FUENTE: Associated Press