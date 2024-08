Las estrellas de "Beetlejuice" inauguran del Festival de Cine de Venecia

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Jenna Ortega en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Willem Dafoe en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Catherine O'Hara, de izquierda a derecha, Jenna Ortega, Winona Ryder y Justin Theroux en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Michael Keaton en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Monica Bellucci en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Jenna Ortega, izquierda, y Winona Ryder en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Willem Dafoe en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Justin Theroux, izquierda, y Winona Ryder en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Michael Keaton, de izquierda a derecha, Monica Bellucci, el director Tim Burton, Winona Ryder, Jenna Ortega y Justin Theroux posan para los fotógrafos a su llegada para el estreno de la película "Beetlejuice Beetlejuice" y la ceremonia de apertura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

[email protected] Catherine O'Hara, de izquierda a derecha, Winona Ryder y Jenna Ortega posan para fotógrafos a su llegada a la conferencia de prensa de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024.(Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Jenna Ortega, izquierda, y Winona Ryder posan para fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' y a la ceremonia de apertura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

El director Tim Burton, izquierda, y Michael Keaton posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

Jenna Ortega, izquierda, y Winona Ryder posan para fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' y a la ceremonia de apertura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

Winona Ryder posa a su llegada al estreno de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' y a la ceremonia de apertura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Monica Bellucci, izquierda, y el director Tim Burton posan a su llegada al estreno de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' y a la ceremonia de apertura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

El productor Jeremy Kleiner, de izquierda a derecha, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux, Catherine O'Hara, Winona Ryder, el director Tim Burton, Michael Keaton, Jenna Ortega y el productor Tommy Harper posan para en la sesión fotográfica de la película 'Beetlejuice Beetlejuice ' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Michael Keaton en una escena de "Beetlejuice Beetlejuice". (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.