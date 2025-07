La gira de Oasis comienza en Gales llenando de emoción a los fans

Fans de Oasis se toman fotos frente al Wonder Wall, un mural del artista galés Nathan Wyburn hecho con 3.000 sombreros de pescador blancos y negros que representan a Liam y Noel Gallagher, en el centro comercial St David's en Cardiff, antes del primer espectáculo de su tan esperada gira de reunión que comienza en Gales, el viernes 4 de julio de 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP) PA

Fundada en las calles de clase trabajadora de Manchester en 1991, Oasis lanzó su álbum debut, "Definitely Maybe", en 1994 y se convirtió en uno de los actos británicos dominantes de la década de 1990, lanzando ocho álbumes que alcanzaron el primer puesto de la lista de popularidad en el Reino Unido y producieron éxitos como "Wonderwall", "Champagne Supernova", "Roll With It" y "Don’t Look Back in Anger".