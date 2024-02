La ciencia ficción china se abre paso de revistas hechas por fans a Netflix

Una niña mira un vídeo que representa el universo de ciencia ficción de una trilogía del autor chino Liu Cixin en Chengdu, provincia de Sichuan, el sábado 21 de octubre de 2023. La serie que comenzó con "El problema de los tres cuerpos" ayudó a la ciencia ficción china a abrirse paso a nivel internacional, ganando premios y llegando a las listas de lectura de personas como el ex presidente estadounidense Barack Obama y Mark Zuckerberg. (Foto AP/Ng Han Guan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta foto del 26 de octubre de 2024 publicada por Yao Haijun, Yao, editor en jefe de la revista Science Fiction World de China (derecha), posa para una fotografía con el escritor estadounidense de ciencia ficción David Wesley Hill en la oficina de la revista en Chengdu, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. La revista organizó las primeras convenciones de ciencia ficción de China, ayudando a revivir el género después de que fuera en gran medida suprimido por la censura de la era de Mao. (Yao Haijun vía AP)

En esta fotografía de agosto de 1990 proporcionada por Eight Light Minutes Culture, la editora de Science Fiction World Yang Xiao, centro, junto al burócrata de la provincia de Sichuan Shen Zaiwang, izquierda, y el autor estadounidense de ciencia ficción Norman Spinrad, derecha, durante la Convención Mundial de Ciencia Ficción realizada en La Haya, Paises Bajos. El viaje de Yang y Shen' a La Haya ayudó a convencer a autores internacionales de que podían viajar de forma segura a la primera convención internacional de ciencia ficción en China. (Foto AP/Eight Light Minutes Culture)

Tao Bolin, un influencer de 25 años y fanático de la ciencia ficción, sostiene una copia firmada de "El problema de los tres cuerpos" fuera de la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Chengdu, provincia de Sichuan, el viernes 20 de octubre de 2023. "El problema de los tres cuerpos", escrita por el ingeniero Liu Cixin, ayudó a la ciencia ficción china a abrirse paso a nivel internacional, ganando premios y llegando a las listas de lectura de personas como el ex presidente estadounidense Barack Obama y Mark Zuckerberg. (AP Photo/Ng Han Guan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tao Bolin, un influencer de 25 años y fanático de la ciencia ficción, sostiene una copia firmada de "El problema de los tres cuerpos" fuera de la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Chengdu, provincia de Sichuan, el viernes 20 de octubre de 2023. "El problema de los tres cuerpos", escrita por el ingeniero Liu Cixin, ayudó a la ciencia ficción china a abrirse paso a nivel internacional, ganando premios y llegando a las listas de lectura de personas como el ex presidente estadounidense Barack Obama y Mark Zuckerberg. (AP Photo/Ng Han Guan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre mira copias de "El problema de los tres cuerpos" expuestas en una librería en Beijing el lunes 19 de febrero de 2024. La serie, escrita por el ingeniero Liu Cixin, ayudó a la ciencia ficción china a abrirse paso a nivel internacional, ganando premios y llegando a las listas de lectura de personas como el ex presidente estadounidense Barack Obama y Mark Zuckerberg. (Foto AP/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved