Kristen Bell volverá como anfitriona de los SAG

“Me siento honrada de que me hayan invitado de nuevo y estoy ansiosa por compartir la velada con mis compañeros actores, haciendo lo que mejor sabemos hacer... celebrarnos a nosotros mismos”, dijo Bell en un comunicado el lunes. La actriz, que protagonizó “Nobody Wants This” y “The Good Place”, fue la primera anfitriona de los Premios SAG en 2018.

Bell es productora ejecutiva y protagoniza la serie de comedia de Netflix “Nobody Wants This” con Adam Brody. Ha tenido roles en “The People We Hate at the Wedding”, “The Woman in the House” y “The Good Place” con Ted Danson. Sus créditos cinematográficos incluyen “Queenpins”, “Forgetting Sarah Marshall” y la voz de Anna en “Frozen” de Disney.