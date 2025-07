Katy Perry y Orlando Bloom se separan tras seis años comprometidos

Los representantes de Perry y Bloom no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Perry, cuyo nombre verdadero es Katheryn Elizabeth Hudson, estuvo previamente casada con el comediante Russell Brand.

Nacida y criada en California, Perry ha sido nominada 13 veces al Grammy y ayudó a dar forma al sonido del pop de los años 2000, convirtiéndose rápidamente en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos por sus himnos extravagantes y potentes. Ha lanzado siete álbumes de estudio, siendo el más notable "Teenage Dream" de 2010. El álbum produjo cinco números uno que igualaron un récord establecido por el álbum "Bad" de Michael Jackson de 1987.

Bloom, originario de Canterbury, Inglaterra, es mejor conocido por sus papeles como el elfo Legolas en las películas de “The Lord of the Rings” ("El Señor de los Anillos") y "The Hobbit" ("El Hobbit"), así como Will Turner en la serie “Pirates of the Caribbean” ("Piratas del Caribe").

FUENTE: Associated Press