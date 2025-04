Katy Perry se prepara para su gira mundial inspirada en la ciencia ficción

Bailarines y coreógrafos en el escenario durante los ensayos de "The Lifetimes Tour" de Katy Perry en el Toyota Arena el miércoles 9 de abril de 2025, en Ontario, California. (AP Photo/Chris Pizzello) 2025 Invision

El bailarín Diego Pasillas hace su calentamiento frente a pantallas durante los ensayos de "The Lifetimes Tour" de Katy Perry en la Arena Toyota el miércoles 9 de abril de 2025, en Ontario, California. (Foto AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

El bailarín Evan DeBenedetto ensaya un movimiento durante los preparativos para "The Lifetimes Tour" de Katy Perry en el Toyota Arena el miércoles 9 de abril de 2025, en Ontario, California. (Foto AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

El bailarín Diego Pasillas ensaya un movimiento durante los preparativos para "The Lifetimes Tour" de Katy Perry en el Toyota Arena el miércoles 9 de abril de 2025, en Ontario, California. (Foto AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

Bailarines y coreógrafos hablan en el escenario durante los ensayos de "The Lifetimes Tour" de Katy Perry en el Toyota Arena el miércoles 9 de abril de 2025, en Ontario, California. (Foto AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

"Siempre estoy abierta y digo, '¿Por qué no?' y 'Vamos a intentarlo'", comentó recientemente a The Associated Press en medio de sus ensayos en el sur de California. "El poder de tus pensamientos es increíble porque todo comienza con un pensamiento. Tuve este pensamiento, 'Quiero ir de gira'. Y aquí estamos".