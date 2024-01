Jurado acusa formalmente al actor Alec Baldwin por tiroteo mortal de 2021

ARCHIVO - Alec Baldwin a la gala por el 50 aniversario de NYU Tisch School en el Frederick P. Rose Hall de Jazz at Lincoln Center, el 4 de abril de 2016, en Nueva York. Un jurado de acusación imputó a Baldwin on el viernes 19 de enero de 2024, un cargo de homicidio involuntario por un tiroteo de 2021 en el que murió una directora de fotografía durante un ensayo en un rodaje en Nuevo México, reviviendo un caso que ha amenazado al actor desde entonces. (Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video proporcionada por la oficina del jefe de policía del condado de Santa Fe, el actor Alec Baldwin habla con investigadores tras un tiroteo mortal en un set de filmación en Santa Fe, Nuevo México. Un jurado de acusación imputó a Baldwin on el viernes 19 de enero de 2024, un cargo de homicidio involuntario por un tiroteo de 2021 en el que murió una directora de fotografía druante un ensayo en un rodaje en Nuevo México, reviviendo un caso que ha amenazado al actor desde entonces. (Santa Fe County Sheriff's Office via AP, archivo)