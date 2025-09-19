Isabella Ladera exige compensación a Beéle por filtración de video íntimo

Compartir en:









La modelo venezolana Isabella Ladera presentó una demanda en el condado de Miami-Dade contra su expareja, el cantante colombiano Beéle, acusándolo de haber filtrado un video íntimo que, según ella, fue grabado en 2023. En la querella, Ladera solicita una compensación mínima de 50.000 dólares por los daños ocasionados.

El caso está siendo llevado por el bufete Hachar Law Group, que responsabiliza a Beéle y a otras personas no identificadas por la divulgación no autorizada de las grabaciones privadas.

De acuerdo con los documentos judiciales, la filtración ocurrió recientemente, lo que llevó a Ladera a buscar justicia en Estados Unidos para que se reconozca la vulneración de su privacidad y el impacto emocional sufrido.

Captura de pantalla 2025-09-19 a la(s) 2.28.58p.m. El abogado Pierre Hachar detalló que entre los cargos se incluyen “invasión de la privacidad”, “ciberacoso sexual”, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

Ladera, por su parte, afirmó que este tipo de actos no deben verse como un simple entretenimiento, ya que lo que realmente dejan son “cicatrices”.