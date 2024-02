Herederos de Donna Summer demandan a Ye y Ty Dolla $ign por “I Feel Love”

ARCHIVO - Donna Summer durante su presentación en el concierto del Premio Nobel de la Paz el 11 de diciembre de 2009, en Oslo, Noruega. Los herederos de Donna Summer demandaron a Ye y Ty Dolla $ign por el supuesto uso ilegal de la canción clásica de Summer de 1977 "I Feel Love" en el nuevo tema "Good (Don't Die)". (Foto AP/John McConnico, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.