George Lucas dice en Comic-Con que su nuevo museo será "un templo para el arte del pueblo"

El panel también contó con la presencia del director mexicano Guillermo del Toro y del diseñador de producción Doug Chiang, quien ha trabajado en las películas de Star Wars desde las precuelas dirigidas por Lucas en la década de 1990.

La rapera, cantante y actriz Queen Latifah, amiga de Lucas y Hobson que se describió a sí misma como una "nerd de la ciencia ficción", actuó como moderadora.

"¿Están emocionados por este museo ahora o qué?", preguntó a la multitud al final.

El proyecto comenzó, en parte, con el simple objetivo de tener un lugar para acomodar todo lo que Lucas ha coleccionado desde que estaba en la universidad, en la década de 1960, cuando descubrió que los dibujos originales de cómics y tiras cómicas eran sorprendentemente asequibles.

"Podía conseguir un 'Alley-Oop' por 30 dólares", declaró Lucas. "Desde entonces he estado coleccionando arte narrativo".

Es dueño del primer dibujo de Flash Gordon, paneles originales de las tiras cómicas de "Peanuts" completos con notas del artista Charles Schulz, y algunos de los primeros dibujos de Iron Man y Black Panther, así como obras de arte originales para caricaturas políticas y cómics alternativos. Más tarde empezó a coleccionar pinturas y arte de películas, después de que empezó a llegar el dinero de “Star Wars”.

“¿Qué voy a hacer con todo esto?”, se preguntó Lucas. "Me niego a venderlo. Nunca podría hacer algo así".

Del Toro, quien también es un reconocido coleccionista de artefactos de la cultura pop y miembro de la junta directiva del museo, aseguró que los incendios forestales principios de este año en Los Ángeles estuvieron "aterradoramente" cerca de la colección que guarda en casa.

"Ahora que el museo existe, mucho de eso podría terminar allí", destacó Del Toro.

A lo largo del panel enfatizó la importancia política de los cómics desde sus inicios.

"Los cómics fueron los primeros en golpear a los nazis", dijo Del Toro. "Antes que las películas".

Aunque inusual para la gran sala, la discusión se pareció al tipo de charlas que han ocurrido constantemente en los rincones menos llamativos de la Comic-Con durante más de 50 años.

Lucas, sin lugar a dudas, es miembro del “Monte Rushmore” de figuras cuyo trabajo ha servido de mayor inspiración para el tipo de películas y otros acontecimientos de la cultura pop que cada año se celebran en la Sala H.

Pero la convención no era un escaparate común para películas taquilleras cuando él mismo las dirigía. Y vendió "Star Wars" y Lucasfilm a The Walt Disney Co. en 2012.

El campus de 4,4 hectáreas (11 acres) del museo Lucas se encuentra a un costado del Los Angeles Memorial Coliseum y cerca de varios otros museos importantes y la Universidad del Sur de California.

No se ha anunciado una fecha exacta para su apertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

