Fiscales retiran cargos en caso por letras escritas a mano de “Hotel California”

El excurador del Salón de la Fama del Rock & Roll Craig Inciardi sonríe al salir de la corte el miércoles 6 de marzo de 2024, en Nueva York. Fiscales de Nueva York retiraron abruptamente los cargos en un caso penal contra tres hombres acusados de retener e intentar vender hojas supuestamente robadas con la letra escrita a mano de "Hotel California" y otros éxitos de Eagles. (Foto AP/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved