Festival musical regresa a Kiev en medio de la guerra persistente

Una pareja disfruta de un concierto en el Festival Atlas en Kiev, Ucrania, el domingo 21 de julio de 2024. Este año, el festival de música más grande de Ucrania tocó una fibra sensible diferente. Atrás quedaron los artistas internacionales, los enormes escenarios y los cientos de miles de visitantes. (Foto AP/Anton Shtuka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

