Festival de Berlín otorgará premio a la trayectoria a Martin Scorsese

ARCHIVO - El director Martin Scorsese posa para la foto al arribar al estreno de "Killers of the Flower Moon" en el Festival de Cine de Londres, 7 de octubre de 2023. Scorsese recibirá un premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero, dijeron los organizadores el jueves 21 de diciembre de 2023. (Foto by Vianney Le Caer/Invision/AP, File) Invision