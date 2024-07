Fans de Ernest Hemingway celebran cumpleaños 125 del autor

Ganadores anteriores del concurso de imitadores de Ernest Hemingway se preparan para juzgar el concurso 2024 en Sloppy Joe's Bar en Key West, Florida, el jueves 18 de julio de 2024. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Stephen Hemingway Adams, derecha, bisnieto de Ernest Hemingway, habla con el ganador del Concurso de imitaciones de Hemingway 2023, Gerrit Marshall, en el Sloppy Joe's Bar en Key West, Florida, el miércoles 17 de julio de 2024. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Sloppy Joe's Bar en Key West, Florida, el jueves 18 de julio de 2024. El bar era uno de los sitios favoritos de Ernest Hemingway en la década de 1930 y es sede del festival Hemingway Days desde 1981. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La Casa y Museo Hemingway en Key West, Florida, el miércoles 17 de julio de 2024. Ernest Hemingway y su entonces esposa, Pauline, compraron la casa en 1931. Se convirtió en museo en 1964. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La oficina de Ernest Hemingway en la Casa y Museo Hemingway en Key West, Florida, el miércoles 17 de julio de 2024. Hemingway y su entonces esposa, Pauline, compraron la casa en 1931. Se convirtió en museo en 1964. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un gato polidáctilo en la Casa y Museo Hemingway en Key West, Florida, el miércoles 17 de julio de 2024. Alrededor de 60 gatos con una mutación genética que les da dedos adicionales continúan viviendo en la finca. Algunos de estos gatos son descendientes del gato blanco original de seis dedos que Ernest Hemingway recibió del capitán de un barco. Hemingway y su entonces esposa, Pauline, compraron la casa en 1931. Se convirtió en museo en 1964. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Las escaleras que conducen a la oficina de Ernest Hemingway en la Casa y Museo Hemingway en Key West, Florida, el miércoles 17 de julio de 2024. Hemingway y su entonces esposa, Pauline, compraron la casa en 1931. Se convirtió en museo en 1964. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El historiador Corey Malcom muestra un primer borrador de la novela de Ernest Hemingway de 1937, "To Have and Have Not" ("Tener y no tener"), con notas manuscritas de Hemingway en los márgenes en el Centro de Historia de los Cayos de Florida en Key West, Florida, el lunes 15 de julio de 2024. (Foto AP/David Fischer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.