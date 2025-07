Fallece Michael Madsen, astro de "Reservoir Dogs" y "Kill Bill"

ARCHIVO - Michael Madsen aparece en la línea de prensa de "The Hateful Eight" en la Comic-Con International el 11 de julio de 2015, en San Diego. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - El actor Michael Madsen aparece en el estreno de "The Hateful Eight" en Los Ángeles el 7 de diciembre de 2015. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

La carrera de Madsen abarcó más de 300 créditos desde principios de la década de 1980, muchos en películas de bajo presupuesto. Pero quizá su momento más memorable en la pantalla fue la tortura de un oficial de policía capturado, mientras bailaba al ritmo de "Stuck in the Middle with You" de Stealers Wheel, como el Sr. Rubio en "Reservoir Dogs" de 1992.