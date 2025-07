Fallece la cantante Connie Francis, conocida por éxitos como "Pretty Little Baby", a los 87 años

Francis fue una de las artistas más populares de la era anterior a los Beatles y rara vez salió de las listas de éxitos entre 1957 y 1964. Capaz de atraer tanto a jóvenes como a adultos, tuvo más de una docena de éxitos en el top 20, desde "Who’s Sorry Now?" hasta "Don’t Break the Heart That Loves You" y "The Heart Has a Mind of Its Own", que llegaron al número uno.