Fallece la actriz Sasha Montenegro, exesposa del presidente mexicano José López Portillo

ARCHIVO - Sasha Montenegro, izquierda, asiste al funeral de su esposo el presidente mexicano José López Portillo, en la Ciudad de México el 18 de febrero de 2004. Montenegro falleció el 14 de febrero de 2024 de acuerdo con la filmoteca de la UNAM. Tenía 78 años. (Foto AP/archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.