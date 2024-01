“Expats”, con Nicole Kidman, se filmó en Hong Kong, pero no se puede ver ahí

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Nicole Kidman, derecha, en una escena de "The Expats". (Prime Video vía AP) Amazon Studios

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Brian Tee, izquierda, y Nicole Kidman en una escena de "The Expats". (Prime Video vía AP) Amazon Studios

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Brian Tee, frente, y Nicole Kidman en una escena de "The Expats". (Prime Video vía AP) Amazon Studios

Los dos primeros episodios de “Expats”, un drama de seis capítulos sobre un grupo de extranjeros que viven en Hong Kong, se estrenaron en Amazon Prime el 26 de enero. Pero cuando los espectadores en Hong Kong intentan verlo, reciben un mensaje que dice que “este video no está disponible actualmente para ver en su ubicación”.

No es la primera vez que producciones occidentales moderan su contenido en Hong Kong. Walt Disney Co. eliminó un episodio de la serie de dibujos animados Los Simpson que incluía una referencia a los “campos de trabajos forzados” en China de su servicio de streaming Disney+ en Hong Kong. En ambos casos, no quedó claro si las autoridades estuvieron involucradas en la decisión de retirar el contenido o si las empresas actuaron por su cuenta.