Exjugador de baloncesto testifica que Sean 'Diddy' Combs era "extremadamente creativo" con drogas

ARCHIVO - Esta caricatura de la sala del tribunal muestra a Sean "Diddy" Combs sentado en la mesa de la defensa durante su audiencia de fianza en Nueva York el miércoles 18 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams via AP, archivo)

ARCHIVO - Sean "Diddy" Combs llega al estreno en Los Ángeles de "The Four: Battle For Stardom" en el CBS Radford Studio Center, el 30 de mayo de 2018, en Los Ángeles. (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo) 2018 Invision