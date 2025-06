Exhiben el mundo de Napoleón en una subasta histórica

Una mujer observa un busto de Napoleón en una exposición de pertenencias de Napoleón creada por el diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac en la casa de subastas Sotheby's en París el jueves 19 de junio de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer camina junto a un trono en una exposición de pertenencias de Napoleón creada por el diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac en la casa de subastas Sotheby's en París el jueves 19 de junio de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Bustos se exhiben en una exposición de pertenencias de Napoleón creada por el diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac en la casa de subastas Sotheby's en París el jueves 19 de junio de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.