Eugenio Derbez y los niños de “Radical” siguen tocando corazones ahora en formato streaming

Detrás de todo este éxito hay una historia conmovedora y no por eso menos realista. Presenta a un grupo de estudiantes de sexto grado en un barrio pobre en la periferia de la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, uno de los más afectados por la violencia del narcotráfico. Y los esfuerzos del profesor Sergio Juárez (interpretado por Derbez) para hacer que esos niños no abandonaran sus estudios y se interesaran por las ciencias y las artes, logrando las mejores calificaciones del país y descubriendo en el proceso a una niña genio.

El filme fue escrito y dirigido por el cineasta estadounidense Christopher Zalla. Está basado en un artículo periodístico de 2012 sobre Paloma Noyola, una de las estudiantes de Juárez con una impresionante habilidad para las matemáticas y una enorme curiosidad por la astronomía. En el filme Noyola, quien es hija de un rebuscador de basura, es interpretada por Jennifer Trejo, quien previamente había tenido experiencia en cortometrajes y había trabajado como extra y en teatro.

“Nos olvidamos de ese casting, nos pasa a todos los actores, que haces 20 castings y a veces te quedas en uno”, recordó Trejo sobre su proceso de selección.

Meses después le llamaron para hacer una prueba con Danilo Guardiola, quien interpreta a Nico, un chico que vive solo con su hermano y tiene contacto con el crimen organizado. Nico duda en seguir en la escuela, pero las clases con Sergio le hacen querer estudiar, y además tiene ganas de estar cerca de Paloma, quien le gusta.

Guardiola vive en Monterrey, su padre trabaja haciendo castings y un día le pidió ayuda. Ya que estaba ahí le dijo que participara en la prueba. Pensaba seguir su vida normalmente hasta que lo llamaron a la Ciudad de México para una prueba final con Trejo. Sólo hasta que les confirmaron que habían sido elegidos para el papel les revelaron que la película era con Derbez.

Para hacer las escenas más fuertes de Nico, Guardiola contaba con su papá.

“En todo momento estaba conmigo apoyándome”, dijo el actor de entonces 15 años. “En las escenas fuertes básicamente me dejé llevar”.

Trejo tenía casi 12 años al empezar el rodaje y Mia Fernanda Solís, quien interpreta a su compañera de clase Lupe, acababa de cumplir 10. En la película Lupe tiene un gran interés por la filosofía, tanto así que en un momento libre, cuando no está obligada a cuidar de sus hermanos menores, va a una biblioteca universitaria para poder leer más. En la biblioteca una joven la ayuda a encontrar los libros que busca, es interpretada por Paloma Noyola en un curioso cameo.

“Yo le preguntaba ‘¿cómo te fue?, ¿ahora qué estudias?, ¿te gusta la universidad?' Me cayó muy bien”, recordó Solís.

Noyola estudió leyes y está por graduarse. Ha estado presente en algunas funciones especiales de Radical y al igual que Juárez estuvo cerca del equipo de filmación en el rodaje para orientarlos con tal de lograr un retrato fiel de la historia.

Trejo pidió que la gente se quede con la impresión de que es muy buena para las matemáticas como el papel que interpreta. Pero también agradeció a Paloma por ser una inspiración en sus estudios de secundaria.

“Después de ‘Radical’ sí le empecé a tomar como que cierto gusto”, dijo. “A veces digo, ‘esto yo lo vi, esto Paloma lo dijo, ya me lo sé’, me gusta muchísimo más”.

“Me di cuenta de las grandes mentes que podemos tener en México y que no sabemos y no nos damos cuenta”, agregó sobre el potencial que refleja la película. “La educación ha sido igual como nos recalca ‘Radical’ durante años y nunca hemos cambiado o hecho nada para descubrir si hay genios”.

Para Juárez, lo principal es apoyar la educación, especialmente en entornos como el de su escuela, y cambiar el modelo para que sea acorde a la realidad actual de los niños.

“Creo que en cada niño hay un talento oculto, que cuando se les da el espacio y la oportunidad, como se muestra en la historia, es cuando realmente llegan a este nivel de capacidad de resultados”, señaló. “Sí se pueden hacer las cosas, sí se puede creer en los sueños”.

A finales del año pasado, Derbez causó revuelo, pues hubo reportes de que se tomaría una pausa en la actuación. Aclaró que bajará el ritmo e incluso tuvo que rechazar algunos proyectos, pero no planea dejar de crear.

"Fue brutal para mí”, dijo. “Filmé cinco series, nada más en un año, no estuve en mi casa más que un mes, o mes y medio en todo un año, sí me sentí esclavo de mi propio trabajo… Este año venía parecido y sí, les dije ‘bájenle, no me siento contento, siento que no tengo vida, no puedo hacer nada más que trabajar’”.

“No me estoy retirando, nada más le bajé un poquito más al ritmo”.

