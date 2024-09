Envejecido y enfermo, el Árbol de los Mensajes de Woodstock es talado a regañadientes

Copyright The Associated Press 2024

El Árbol de los Mensajes, un árbol del legendario festival de Woodstock de 1969 utilizado por los asistentes al concierto como una especie de tablero de mensajes, es talado el miércoles 25 de septiembre de 2024 en el Centro para las Artes Bethel Woods en Bethel, Nueva York, lugar del concierto histórico y festival de arte de 1969. (Foto AP/Craig Ruttle)

Mensajes originales del Árbol de los Mensajes, un árbol del legendario festival de Woodstock de 1969 utilizado por los asistentes al concierto como una especie de tablero de mensajes, se exhiben en el Museo de Bethel Woods, el miércoles 25 de septiembre de 2024, en Bethel, Nueva York. (AP Photo/Craig Ruttle)

Personas miran cómo es talado el Árbol de los Mensajes, un árbol del legendario festival Woodstock de 1969 utilizado por los asistentes al concierto como una especie de tablero de mensajes, el miércoles 25 de septiembre de 2024 en el Centro para las Artes Bethel Woods en Bethel, Nueva York, sitio del histórico festival de arte y conciertos de 1969. (Foto AP/Craig Ruttle)

El Árbol de los Mensajes, un árbol del legendario festival Woodstock de 1969 utilizado por los asistentes al concierto como una especie de tablero de mensajes, antes de ser talado el miércoles 25 de septiembre de 2024 en el Centro para las Artes Bethel Woods en Bethel, Nueva York, sitio del histórico festival de arte y conciertos de 1969. (Foto AP/Craig Ruttle)