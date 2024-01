Elton John y Bernie Taupin serán honrados con el Premio Gershwin

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El ídolo pop británico Elton John con su letrista Bernie Taupin en Londres el 5 de marzo de 1973. Elton John y Bernie Taupin, los compositores que nos regalaron "Your Song", "Tiny Dancer" y "Rocket Man" recibirán el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. (Foto AP/John Glanvill, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Elton John, izquierda, y Bernie Taupin, ganadores del premio a la mejor canción original por "(I'm Gonna) Love Me Again" de "Rocketman", posan en la sala de prensa en los Oscar el domingo 9 de febrero de 2020 en Los Angeles. Elton John y Bernie Taupin, los compositores que nos regalaron "Your Song", "Tiny Dancer" y "Rocket Man" recibirán el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) 2020 Invision

Otros de sus éxitos son “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Bennie and The Jets” y “Crocodile Rock”.